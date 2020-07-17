МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Механизм демпфера в нефтяной отрасли РФ показал свою эффективность, несмотря на пандемию коронавируса и экономический катаклизм, Минэнерго обсуждает с Минфином лишь технические нюансы этого инструмента, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин на пресс-конференции.

"Мы постоянно мониторим эффективность данного инструмента. На данный момент мы видим, что он свою задачу выполняет. То есть, нет ничего совершенного, всегда есть место для улучшения. Мы видим ряд, скажем так, технических нюансов, которые с Минфином обсуждаем, но концептуально как механизм, в механизм эффективен, той парадигме, в которой мы находимся, то есть, темп роста цен на АЗС не выше инфляции, в такой парадигме данный механизм показал свою эффективность", — сказал Сорокин о демпферном механизме.

"Вы это видите и по параметрам 2019 года и, соответственно, по параметрам начала этого года. Сейчас он нормализуется. Естественно, та ситуация, в которой мир жил последние три-четыре месяца,… — это катаклизм, скажем так, и социальный, и эпидемиологический, и экономический катаклизм. Поэтому в таких условиях, естественно, все механизмы и все инструменты, которые у нас есть, они все проходят определенную проверку прочности", — добавил он.

Минэнерго и нефтяники обсудят в правительстве на следующей неделе поставки топлива на рынок РФ и отмену запрета на импорт топлива, сообщил Сорокин.

"На следующей неделе мы планируем на площадке правительства с нефтяными компаниями обсудить выполнение рекомендаций по поставкам топлива на внутренний рынок и то, что нужно для этого дополнительно…. На следующей неделе планируется совещание в правительстве с нефтяными компании на этот счет, в том числе, будем обсуждать отмену запрета импорта", — сказал Сорокин.

Во вторник глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил в интервью газете "Московский комсомолец", что механизм демпфера в нефтяной отрасли РФ не универсален и его нужно доработать, тогда цены на автотопливо на заправках могут стабилизироваться.

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Однако когда внешние цены на нефть низкие, компании могут продавать топливо внутри страны по ценам выше экспортных и, соответственно, импортных, но при этом вынуждены осуществлять дополнительные платежи государству.

На этом фоне в конце мая правительство даже ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизтоплива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября.