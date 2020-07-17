БЕРЛИН, 17 июл — ПРАЙМ. Намерение США ввести дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2" серьезно обременяют трансатлантические отношения, ЕС должен найти политическое решение и защитить европейские компании от последствий санкций, заявил глава федерального союза немецкой промышленности (BDI) Йоахим Ланг.

"Возрастающее влияние США на проект европейского энергоснабжения серьезно обременяет трансатлантические отношения. Грозящие санкции создают повышенные риски принципу правовой определенности и инвестициям для примерно 120 крупных и малых предприятий из 12 стран. Европейские потребители газа должны из-за этих угроз принимать в расчет рост цен", — приводит BDI слова Ланга в распространенном заявлении.

По его словам, немецкая промышленность критикует "нарушающее международное право экстратерриториальное применение санкций США". "Они ожидают от ЕС и затронутых стран-членов четкой дипломатической реакции. ЕС должен стремиться к тому, чтобы найти политическое решение с США и выработать пути защиты европейских предприятий от будущих эффектов незаконных и односторонних санкций США", — добавил он.

Ланг подчеркнул, что важно "защищать правовой суверенитет и стратегические экономические интересы ЕС". "Туманность исполнительного постановления делает санкции США особенно непредсказуемыми. Предприятия будут полностью зависеть от не поддающегося просчету развития политических событий", — заключил Ланг.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках Закона о противодействии противникам Америки через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

"Северный поток 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.