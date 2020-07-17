МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Китай продал около 1 миллиона баррелей нефти из своих резервуаров на международный рынок, сообщает агентство Блумберг.

"… до 1 миллиона баррелей было куплено торговыми компаниями через Шанхайскую фьючерсную биржу… ", — пишет агентство, уточняя, что речь идет о продаже нефти из резервов Китая.

Блумберг отмечает, что нефть поставлялась международным покупателям, которые, в случае отсутствия поставок из Китая, покупали бы сырье на Ближнем Востоке или в Африке.

По данным государственного статистического управления КНР, Китай в первой половине года увеличил импорт нефти на 9,9% — до 269 миллионов тонн. В июне Китай увеличил импорт нефти на треть в годовом исчислении, в результате показатель второй месяц подряд обновляет исторический рекорд.