МИНСК, 17 июн /ПРАЙМ/. Компании сами принимают решение по исполнению договоров на поставку нефти в связи с ростом добычи по ОПЕК+, но сначала важно обеспечить российский рынок, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"У нас в основном всегда увеличение в летний период идёт на внутренний рынок. Безусловно, компании принимают решения относительно исполнения своих контрактов, договоров, но нам важно обеспечить в первую очередь внутренний рынок, он летом обычно растёт, поэтому исходим из этого. Примерно 400 тысяч баррелей увеличиваем", — сказал он, отвечая на вопрос сколько может пойти нефти на внутренний рынок, а сколько на экспорт, после того как Россия начнет наращивать добычу в рамках ослаблений квот ОПЕК+.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Целевой уровень добычи нефти как для России, так и для Саудовской Аравии в мае-июле составляет 8,492 миллиона баррелей в сутки. С августа этот показатель, по условиям сделки, увеличивается на 501 тысячу баррелей в сутки — до 8,993 миллиона до конца 2020 года.

При этом обе страны по итогам заседания 15 июля министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заверили, что большая часть роста их добычи нефти в августе должна пойти на внутренний рынок на фоне оживления спроса. Аналогичная ситуация ожидается в целом по альянсу.