Цена нефти $40-43 за баррель сбалансирована, не изменится из-за роста добычи ОПЕК+ - Новак
МИНСК, 17 июл /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
"Нет, не ожидаем, потому что рынок это уже имеет в виду", — сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли изменение цен на нефть в связи с переходом ОПЕК+ к некоторому росту добычи.
Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил: "Сейчас держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент".
https://1prime.ru/energy/20200717/831794731.html