МИНСК, 17 июл /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.

"Нет, не ожидаем, потому что рынок это уже имеет в виду", — сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли изменение цен на нефть в связи с переходом ОПЕК+ к некоторому росту добычи.

Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил: "Сейчас держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент".