МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Норильского никеля" "Норильскгазпром" претендует на Ушаковское месторождение на Таймыре и просит Минэнерго РФ отказаться от лицензирования участка, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо генерального директора компании Андрея Чистова.

"В июне "дочка" ГМК — "Норильскгазпром" направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера", — пишет газета, ссылаясь на письмо.

Месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района, пишет топ-менеджер "Норильскгазпрома".

Сейчас газоснабжение региона обеспечивают четыре месторождения: Пеляткинское, Южно-Соленинское, Северо-Соленинское и Мессояхское, их суммарная добыча — порядка 3 миллиардов кубометров в год, что покрывает спрос на топливо в Норильском районе. Однако, по словам Чистова, потребность в газе в регионе к 2030 году увеличится до 4,5 миллиарда кубометров. Он подсчитал, что при уровне добычи даже в 8 миллиардов кубометров в год ресурсов действующих месторождений может не хватить, что вызовет дефицит газа в Норильске уже к 2038 году.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что существующих газовых запасов Норильску хватит примерно на 80 лет. Использовать ресурсы месторождения для газификации Красноярского края неэффективно, считают в правительстве региона. "Ушаковское месторождение не рассматривалось как источник газоснабжения из-за значительной — 2800 километров — удаленности от перспективных потребителей природного газа", — сказал изданию источник в правительстве региона.

Планы по сжижению газа с месторождений Таймыра озвучивала ранее "Роснефть". В рамках проекта "Восток ойл" компания рассчитывает на ресурсный потенциал около 5 триллионов кубометров газа, основой которого должны стать месторождения Ванкорской группы, Гыданского полуострова, Западно-Иркинский участок, а также Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское месторождения. Компания предлагала профильным ведомствам лицензировать эти участки, но мнения чиновников разделились, отмечает издание.