АНКАРА, 20 июл — ПРАЙМ. Турецкое буровое судно Fatih приступило к разведочному бурению месторождений углеводородов в Черном море, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в понедельник.

Ранее судно Fatih выполняло работы по разведке и бурению на шельфе восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра.

"Судно Fatih с молитвами и поддержкой нашего народа приступило к первому бурению в Черном море. Для энергетической безопасности Турции мы будем исследовать каждый квадратный метр в наших морях. И если что-то есть, то мы обязательно найдем", — написал Дёнмез в Twitter.

Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра.