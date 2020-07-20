МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в первом полугодии 2020 года достиг 2,696 миллиарда долларов против прибыли в 229 миллионов долларов год назад, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток Halliburton в пересчете на одну обыкновенную акцию за полугодие составил 3,07 доллара против прибыли в 0,26 доллара годом ранее. Выручка компании за первые шесть месяцев упала на 29% в годовом выражении и составила 8,233 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистый убыток компании составил 1,681 миллиарда долларов, хотя годом ранее была получена прибыль в 77 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,91 доллара против прибыли в 0,09 доллара апреле-июне 2019 года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла 0,05 доллара, ожидался убыток в 0,12 доллара. Квартальная выручка Halliburton снизилась почти вдвое к прошлому году и составила 3,196 миллиарда долларов при прогнозе в 3,33 миллиарда долларов.

Снижение выручки было отмечено во всех регионах. В североамериканском регионе, крупнейшем для Halliburton, доход во втором квартале сократился в три раза в годовом выражении и составил 1,05 миллиарда долларов.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки, разрабатывает IT-решения для отрасли. Корпорация представлена в 80 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек.