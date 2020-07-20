МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Американская Chevron, одна из крупнейших нефтегазовых компаний в США, договорилась о покупке другой компании из данного сектора — Noble Energy, говорится в сообщении Chevron.

Расчет по сделке будет осуществлен в акциях. Так, в соответствии с условиями соглашения, акционеры Noble Energy получат 0,1191 акции Chevron за каждую акцию Noble Energy. После закрытия сделки акционеры Noble Energy будут владеть примерно 3% объединенной компании. Стоимость сделки оценивается в 5 миллиардов долларов или 10,38 доллара в пересчете на акцию. "Общая стоимость сделки, включая долг, составляет 13 миллиардов долларов", — добавляет компания.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2020 года. При этом ей еще предстоит получить одобрение акционеров Noble Energy и регулирующих органов.

Компания Chevron полагает, что приобретение Noble Energy предоставит ей доступ к доказанным запасам с низкой себестоимостью добычи и привлекательным неосвоенным ресурсам, которые помогут расширить портфель активов в области разработки и добычи (upstream).

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США, основанная в 1879 году. Корпорация работает более чем в 180 странах.

Американская компания Noble Energy основана в 1932 году, занимается разведкой и добычей нефти и природного газа. Портфель компании включает активы как в США, так и на шельфе в Восточном Средиземноморье и у западного побережья Африки.