МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Нефтетрейдер Vitol запускает в США нефтегазодобывающее предприятие — Vencer Energy LLC, сообщила в пресс-релизе компания.

"Vitol сегодня объявляет о создании Vencer Energy LLC…. Vencer будет нацелена на приобретение зрелых добывающих нефтегазовых активов, с особым акцентом на ключевые бассейны в регионе Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски — ред.)", — говорится в релизе.

Отмечается, что возглавит предприятие "ветеран отрасли" Дон Дотсон (Don Dotson).

Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.