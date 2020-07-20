МЕХИКО, 20 июл /ПРАЙМ/. Министерство общественной безопасности Мексики сообщило о взрыве на трубопроводе государственной нефтегазовой корпорации Petroleos Mexicanos в штате Веракрус.

"Сообщается о взрыве на трубопроводе Pemex в колонии Барита. По предварительной информации, пять человек получили ранения, они доставлены в региональную больницу Поса-Рика", — говорится в сообщении в микроблоге министерства в Twitter.

По информации местных СМИ, взрыв произошел в результате работ и утечки газа на распределительной станции — он достиг расположенного неподалёку жилого дома, где на кухне горел огонь.

На месте происшествия работают бригады нефтяников, спасателей, полиция и скорые. Население в радиусе 500 метров от места взрыва эвакуировано.