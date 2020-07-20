ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл /ПРАЙМ/. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщает в понедельник "МРСК Урала".

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в городе Нижние Серги из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов по улице Жукова. Сотрудники МЧС совместно с администрацией муниципального образования проводят эвакуацию людей из зоны подтопления.

"Для безопасности населения энергетики компании "Россети Урал" и территориальной сетевой организации АО "РСК" обесточили центры питания, расположенные на данной территории. Персонал обеих энергокомпаний готов приступить к ликвидации последствий стихии после стабилизации возникшей ситуации. В готовность приведены аварийно-восстановительные бригады и спецтехника", — говорится в сообщении.

Энергетики компании "Россети Урал" обеспечены всеми необходимыми силами, средствами, спецтехникой и готовы прийти на помощь коллегам из других территориальных сетевых организаций в случае необходимости, отмечает "МРСК Урала".