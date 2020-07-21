МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Впервые за 23 года в Кемеровской области упал объем добычи угля, также угольщики остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев.

"Угольщики при этом резко остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, и у нас упал объем добычи на 11%. Это первый раз за 23 года, когда объем добычи упал. Обычно объем добычи, несмотря на кризисы, только рос, рос и рос. То, что он упал, означает, что ситуация очень серьезная", — сказал Цивилев.

Глава Кемеровской области отметил, этот кризис имеет свои особенности.

"Начался он внезапно, с торговой войны между Америкой и Китаем. Мы заранее знали, что Европа будет отказываться от угля. И рынок сместился в Азию. Мы планировали развитие Восточного полигона. К сожалению, на этот кризис еще резко наложилось то, что РЖД в указанные сроки не развивают железную дорогу", — отметил губернатор.

По словам Цивилева, власти Кемеровской области постоянно обращаются к РЖД с просьбой предоставить план, как они в 2024-2025 годах достигнут целей, которые указаны в протоколе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Там как раз обсуждалось развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Нам очень важно знать план по годам, потому что под это угольщики должны планировать свои инвестиции. Если не будет плана, то и угольщики инвестировать не будут. При этом на сегодня РЖД выделяет со своей стороны 500 миллиардов рублей, а угольщики — на порядок больше. Меня беспокоит, что эти инвестиции стали останавливаться, потому что угольщики не понимают, как будет развиваться восточное направление", — отметил Цивилев.