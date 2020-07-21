МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Консорциум во главе с французской Engie договорился о покупке оставшихся, еще не принадлежащих ему, 10% акций компании Transportadora Associada de Gas (оператора бразильского газопровода TAG) у бразильский нефтегазовой компании Petrobras, говорится в сообщении Engie.

В состав консорциума, который покупает долю, помимо Engie, входит канадский инвестиционный фонд Caisse de Depot and Placement du Quebec (CDPQ). По итогам сделки общая доля Engie в TAG увеличится до 65% (из которых 32,5% принадлежит Engie Brasil Energia), в то время как CDPQ будет владеть оставшимися 35%. Стоимость сделки составляет около 160 миллионов евро.

В июне 2019 года Petrobras уже продала консорциуму во главе с французской Engie 90% акций TAG за 8,6 миллиарда долларов.

TAG — крупнейшая сеть по транспортировке природного газа в Бразилии — протяженность инфраструктуры газопровода составляет около 4,5 тысячи километров. На сеть приходится 47% всей газовой инфраструктуры страны.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Компания основана в 1953 году.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.