МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совещание по развитию нефтегазохимии, а также рынка малотоннажного СПГ запланировано на сентябрь на площадке "Сибура" в Тобольске с участием президента РФ Владимира Путина, сообщили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Возвращаясь в проблеме нефтегазохимии. Вчера у меня была встреча с главой государства и он принял приглашение компании "Сибур", где они завершили реализацию серьезного проекта в Тобольске, и на сентябрь предварительно будет запланировано совещание с посещением этого нового производственного объекта и будет возможность поговорить о дальнейшем развитии этого направления, о чем мы с вами уже договаривались, и готовим дополнительные предложения вслед за рассмотренном на правительстве и внесенном в Госдуму известным законом, который должен стимулировать развитие этого важного для страны направления", — сказал Борисов.

"В прошлом году была утверждена разработанная министерством "дорожная карта" по развитию рынка малотоннажного СПГ и совершенствованию нормативного регулирования производства. Юрий Иванович (Борисов — ред.) тоже эту тему отметил, что, возможно, на совещании это более детально обсудят — как нам достичь и ускорить показатели, предусмотренные этой "дорожной картой", — отметил глава Минэнерго Александр Новак.