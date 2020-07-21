"Газпром нефть" и Shell создадут СП для разработки двух участков на Гыдане
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Shell запускают совместный проект для изучения и разработки двух нефтегазовых участков на полуострове Гыдан, сообщила российская компания.
"Газпром нефть" и концерн Shell подписали соглашение о создании совместного предприятия для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после закрытия сделки партнерам будет принадлежать по 50% в СП.
https://1prime.ru/energy/20200721/831804614.html