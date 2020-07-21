МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" подтверждает плановые сроки ввода своих проектов в Арктике, в частности завода "Арктик СПГ 2" на Гыданском полуострове и терминалов для перевалки СПГ на Камчатке и в Мурманске, скорректированы могут быть только темпы наращивания производства по проекту "Обский СПГ", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Во вторник вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что массовых пересмотров планов по работе компаний в Арктике из-за пандемии коронавируса нет, но некоторый сдвиг возможен у "Новатэка".

Как отметили в "Новатэке", в рамках развития Северного морского пути правительство РФ ведет работу по актуализации текущих планов компаний, связанных с обеспечением грузооборота.

"В этой связи "Новатэк" подтверждает плановые сроки запуска проекта "Арктик СПГ 2" в 2023 году, а также ввод перевалочных комплексов в Мурманске и на Камчатке. Темпы наращивания производства, в частности, по проекту "Обский СПГ", могут корректироваться исходя из экономической конъюнктуры. Графики реализации проектов, по которым уже приняты инвестиционные решения, остаются неизменными", — прокомментировали агентству в компании.

"Новатэк" планирует пилотный проект на основе собственной технологии сжижения "Арктический каскад" — завод "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта. Его ресурсной базой должны стать месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское. В рамках проекта было решено построить две технологические линии на 2,5 миллиона тонн каждая (5 миллионов тонн СПГ в год).

Майский указ президента РФ Владимира Путина ставит задачу увеличить объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн в 2024 году. При этом "Новатэк" рассчитывал, что только его СПГ-проекты к середине 2020-х годов обеспечат загрузку Севморпути в 46,5 миллиона тонн.