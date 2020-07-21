МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Газпром" прорабатывает с властями РФ выпуск "вечных бондов" для финансирования газификации в стране, сообщил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов.

Выступая во вторник на инвестфоруме РСПП "Инфраструктурные инициативы бизнеса", который прошел в режиме видеоконференции, Иванов заявил, что правительство готовит механизмы для развития инфраструктурных проектов.

"Мы также рассчитываем на тесное сотрудничество с госкомпаниями, принципиальные договоренности об этом есть, с которыми ведем переговоры о том, что будем принимать на себя дополнительные обязательства. Искать возможность за счет всех инструментов, включая и дивидендную политику, и использование новых финансовых инструментов, таких как вечные облигации, по которым мы сейчас работаем вместе с РЖД, и готовимся уже с "Газпромом" к размещению под большой проект газификации нашей страны", — сказал Иванов.

Он также обратил внимание на "зеленые облигации", которые позволяют привлекать средства на международных рынках под инфраструктурные задачи, связанные с решением экологических проблем. "Постараемся вовлечь наши госкомпании в сотрудничество по реализации новых инвестиционных проектов", — добавил Иванов.

Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств и утвердить стандарты по подаче газа потребителям.

Как говорил в апреле глава Минэнерго РФ Александр Новак, в качестве варианта решения проблемы "последней мили" (затраты на ГРО и технологическое присоединение) рассматривалось исключение строительства газораспределительных сетей из полномочий субъектов и муниципальных властей и передача их "Газпрому". Для этого компании будет необходимо найти источник допсредств, такие расходы могут составить примерно 200 миллиардов рублей вместо нынешних 50-60 миллиардов рублей в год с учетом реализации программы газификации размером в примерно 2 триллиона рублей.