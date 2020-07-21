МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Тарифы на газ для жителей Московской области не вырастут до 1 октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по тарифам и ценам Подмосковья.

Ранее Федеральная антимонопольная служба приняла решение об индексации цен на газ. Ведомство поручило утвердить с 1 августа оптовые цены на топливо, "предназначенное для последующей реализации населению". Изначально ведомство планировало повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"В Московской области тарифы пересматриваться не будут. Это коснётся всех направлений использования газа – подогрева воды и приготовления пищи в многоквартирных домах, отопления индивидуальных жилых домов и объектов, находящихся в общедолевой собственности", — говорится в сообщении.

Ранее на территории Московской области были заморожены нормативы на горячую воду, плату за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, а также во втором квартале был отменён взнос на капитальный ремонт.