МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Газпром" завершил продажу 34% в операторе ГТС Латвии Conexus Baltic Grid, следует из сообщения компании.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 штук, что составляет 0% голосов", — говорится в материалах.

В феврале 2020 года "Газпром" заключил договор о продаже 34% акций в операторе ГТС Латвии Conexus Baltic Grid с отлагательными условиями. Цена доли составила 77 миллионов евро, имя покупателя не раскрывалось. Однако сделка не была закрыта, так как отлагательные условия не были выполнены и покупная цена не была выплачена.