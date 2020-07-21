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МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. "Газпром" завершил продажу 34% в операторе ГТС Латвии Conexus Baltic Grid, следует из сообщения компании.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 штук, что составляет 0% голосов", — говорится в материалах.

В феврале 2020 года "Газпром" заключил договор о продаже 34% акций в операторе ГТС Латвии Conexus Baltic Grid с отлагательными условиями. Цена доли составила 77 миллионов евро, имя покупателя не раскрывалось. Однако сделка не была закрыта, так как отлагательные условия не были выполнены и покупная цена не была выплачена.

"Газпром" приобрел долю в латвийском газотранспортном операторе в 2017 году в рамках реорганизации монопольной Latvijas Gaze. Однако по требованию Третьего энергопакета ЕС российская компания должна была продать эти акции, так как по этим правилам газодобывающие компании не могут иметь долей в газотранспортных сетях страны.