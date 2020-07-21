НАЛЬЧИК, 21 июл /ПРАЙМ/. Два грузовых автомобиля столкнулись в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в результате один человек погиб, еще один пострадал, поврежден газопровод, без газа остались жители поселка, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 20.00 мск во вторник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе в районе поселка Терскол столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один человек пострадал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения поврежден газопровод высокого давления диаметром 159 миллиметров. "Без газоснабжения остался поселок Терскол, общее количество абонентов — 290. Работы по восстановлению газопровода начнутся с наступлением светлого времени суток в среду", — уточняет МЧС.

В свою очередь, республиканское МВД сообщило, что на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус в районе поселка Терскол произошло столкновение двух грузовых автомобилей "Камаз".

"По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта. В результате происшествия 47-летний участник ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, 23-летний водитель второго грузовика госпитализирован в лечебное учреждение Тырныауза. Вследствие ДТП произошло повреждение газопровода высокого давления", — уточняет министерство.