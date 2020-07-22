МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил ранее, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

"До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе", — заявил Хармс.

Он отметил, что комитет работает над конкретными мерами. "Они могут варьироваться от ясных политических заявлений, компенсаций местным компаниям, до защитных контрсанкций", — добавил Хармс.

Он предупредил, что власти США могут заблокировать счета участвующих фирм и распространить санкции на банки, финансирующие проект. Хармс добавил, что "посольство США в Берлине уже торопит некоторые фирмы (обозначить – ред.) конкретные даты для переговоров".

Хармс заявил, что угрозы санкций США могут стать "опасным прецедентом". "ЕС должен эффективно действовать против этого. Нужно избежать того, чтобы другие государства пришли к схожим идеям", — сказал он.

Ранее Хармс заявил РИА Новости, что "Северный поток 2" и другие вопросы суверенного характера между США и ЕС можно решить только в пакетном соглашении.

Глава комитета Оливер Гермес 16 июля назвал беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет ЕС заявления США о санкциях против "Северного потока 2". Он добавил, что Европе необходим "эффективный защитный щит" для компаний, которые "несправедливо пострадали от санкций США, чтобы защитить их от финансового ущерба".

"Северный поток 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год