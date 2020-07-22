МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Мосэнерго" переизбрал своим председателем зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова, говорится в сообщении электроэнергетической компании.

"Принято решение избрать председателем совета директоров ПАО "Мосэнерго" заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.", — говорится в сообщении.

Совет директоров компании состоит из 13 человек. Новый состав совета акционеры избрали в июне.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В ее составе работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании — 43,8 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле.

Основные акционеры — ООО "Газпром энергохолдинг" с долей в 53,5%, город Москва в лице департамента городского имущества с долей 26,45%.