МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Власти Москвы планируют полностью перейти на электрический транспорт к 2030 году, сообщил заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Алексей Фомичев.

"Если говорить о дальней перспективе, то по решению правительства Москвы мы планируем к 2030 году перейти на перевозку пассажиров только электрическим транспортом", — сообщил Фомичев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что обновление подвижного состава транспорта станет одним из ключевых проектов развития транспортной системы Москвы на 2020 год, в течение этого года появится более 1 900 новых автобусов, трамваев и электробусов. Также с 2021 года Москва планирует переходить на закупку электробусов и отказаться от обычных автобусов, чтобы практически весь парк наземного транспорта перевести в электротранспорт.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с полезной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.