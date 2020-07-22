МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Отгрузки бензина на внутренний рынок РФ в первом полугодии снизились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в связи с резким сокращением потребления весной из-за пандемии СOVID-19, говорится в обзоре рынка международного ценового агентства Argus.

"Отгрузки бензина на внутренний рынок в первом полугодии снизились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в связи с резким сокращением потребления весной из-за пандемии СOVID-19", — сообщается в обзоре агентства.

Тем не менее цены на железнодорожные партии топлива заметно повысились из-за нехватки предложения продукта на бирже в мае-июне, когда перестали действовать ограничения на автомобильные перевозки, отмечает Argus.

"В частности, средние котировки уфимского бензина Аи-95 выросли примерно на 8% по сравнению с первым полугодием 2019 года на фоне июньского дефицита бензина этой марки, в то время как Аи-92 подорожал на 6,5%. У покупателей уфимского топлива произошли существенные изменения, которые наглядно проиллюстрировали общую картину на рынке", — говорится в обзоре.

Общие железнодорожные отгрузки бензина с российских НПЗ и нефтебаз на внутренний рынок в первом полугодии сократились на 12,5%, до 10,83 миллиона тонн. "Импорт составил около 85 тысяч тонн, в то время как за рассматриваемый период прошлого года такие поставки отсутствовали", — также сообщило агентство.

В пятницу замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минэнерго РФ и нефтяники обсудят в правительстве на текущей неделе поставки топлива на российский рынок и отмену запрета на импорт топлива. Как сообщалось в его презентации, производство бензина в РФ в июле, как ожидается, вырастет на 16,4% по сравнению с июнем — до 3,55 миллиона тонн. Рост отгрузок топлива на рынок РФ в июле по бензину увеличится до 2,85 миллиона тонн, по дизелю — до 3,2 миллиона. Кроме того, Минэнерго ожидает восстановления спроса на бензин в июле до уровня 95% против 82% в июне (за 100% берется соответствующий месяц 2019 года).