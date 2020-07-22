МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого полугодия получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 10,411 миллиарда долларов против прибыли в 23 миллиона годом ранее, сообщает компания.

Разводненный убыток на акцию составил 15,92 доллара против прибыли в 0,04 доллара на акцию годом ранее. Выручка компании снизилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 10,16 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистый убыток поднялся до 201 миллиона долларов, что значительно больше убытка в 9 миллионов во втором квартале прошлого года. Разводненный убыток на акцию составил 0,31 доллара против убытка в 0,02 доллара годом ранее. Скорректированный убыток на акцию составил 0,05 доллара при прогнозе убытка в 0,01 доллара. Выручка компании за квартал сократилась на 21% в годовом выражении и составила 4,736 миллиарда долларов, хотя аналитики ожидали снижения до 4,79 миллиарда.

"Второй квартал 2020 года был сложным в нескольких областях, поскольку компания столкнулась с влиянием пандемии COVID-19 и резким снижением уровней активности из-за более низких цен на нефть и газ… Мы готовимся к возможной волатильности в будущем, также сосредоточив свое внимание на… применении ряда стратегических инициатив", — приводятся в релизе слова главы Baker Hughes Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli).

Компания Baker Hughes представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.