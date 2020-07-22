МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Министерство энергетики России подготовило проект постановления правительства об отмене запрета на ввоз в страну топлива, который сейчас длится до 1 октября 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет:… Признать утратившим силу постановление правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 732 "О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 22, ст. 3500)", — говорится в документе.

Дата отмены запрета в проекте не указана, но отмечено, что постановление вступит в силу со дня его подписания.

Как говорится в пояснительной записке, запрет на импорт топлива был введен в период резкого падения спроса на внутреннем рынке из-за пандемии коронавируса и оказал существенное влияние на рост производства нефтепродуктов на отечественных НПЗ и сохранение баланса спроса и предложения на нефтепродукты на внутреннем рынке России.

"В настоящее время представляется возможным сделать вывод о достаточности текущего уровня производства и отгрузок отдельных видов топлива для создания профицитного предложения такого топлива, в том числе для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке Российской Федерации", — сообщается в записке.