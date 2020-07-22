КИЕВ, 22 июл — ПРАЙМ. Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

В июне "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 6%, до 2,14 гривны (0,8 доллара) за кубометр.

"В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств, выросла на 16 копеек до 2,30 гривен за кубометр. Это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года", — говорится в сообщении на сайте компании.

"Как прогнозировали аналитики "Нафтогаза", цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в подземных хранилищах Украины накоплено более 21 миллиарда кубометров газа, что на 42% выше показателей прошлого года", — добавили в "Нафтогазе".

Украинское правительство с января обязало "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Власти Украины еще в 2015 году возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 августа 2020 года.