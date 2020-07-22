МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на встрече обсудили возможность использования морского порта Архангельск для грузовых поставок на объекты компании и планы по развитию Северного морского пути, сообщается на сайте нефтекомпании.

"Игорь Сечин и Александр Цыбульский также обсудили возможность использования морского порта Архангельск для организации поставок грузов на объекты нефтегазодобычи компании, а также планы по развитию Северного морского пути", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились рассмотреть перспективы по расширению розничной сети компании в регионе и строительству АЗС на федеральной трассе М8 "Холмогоры".

Глава "Роснефти" отметил большой потенциал для увеличения объемов перевалки через морской терминал "Архангельск нефтепродукт" и расширения услуг по бункеровке через дочернее предприятие "Роснефть Бункер".

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Как отмечает компания, документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере нефтепродуктообеспечения и энергетики, промышленной и экологической безопасности, реализации образовательных проектов. "Соглашение направлено на развитие инвестиционной деятельности в регионе и расширение сотрудничества компании с местными предприятиями", — указывается в сообщении.