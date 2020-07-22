МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Цены на рынке на сутки вперёд (РСВ, основной сегмент торговли электроэнергией на оптовом рынке) с поставкой в четверг упали на 46% до 460,42 рубля за МВт.ч в Сибири, но при этом в европейской части РФ и на Урале цены выросли на 2,65%, до 1 373,85 рубля за МВт.ч, следует из данных администратора торговой системы (ООО "АТС").

"Существенное снижение индекса РСВ во второй ценовой зоне (Сибири — ред.) произошло из-за усиления ограничений на переток мощности в западную часть объединённой энергосистемы Сибири. В результате чего на территории Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края формировался избыток ценопринимающего предложения и как следствие "нулевые цены", — пояснили РИА Новости в "Совете рынка", регуляторе энергорынков РФ.

При этом, как отметили в "Совете рынка" на территории Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края снижение индекса РСВ составило в среднем 85%.

В европейской части РФ, на Урале (первая ценовая зона) и в Сибири (вторая ценовая зона) действует оптовый рынок электроэнергии и мощности и бизнес покупает энергию по рыночным ценам. Основный сегмент торговли идёт на рынке на сутки вперёд, то есть на РСВ.