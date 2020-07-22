МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента американской нефтегазовой компании Chevron на уровне "AA" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг "А-1+" был также подтвержден.

Рейтинговое действие последовало за объявлением о покупке другой компании из данного сектора — Noble Energy. Ранее на текущей неделе Chevron объявила о намерении купить своего конкурента за 5 миллиардов долларов. По завершении сделки Chevron возьмет на себя около 8,7 миллиарда долларов долга Noble.

Из-за предполагаемого долга финансовые показатели Chevron останутся слабыми до 2021 года, прогнозирует агентство. По мнению S&P, Chevron необходимо будет придерживаться скромной финансовой политики, чтобы поддерживать улучшение финансовых показателей к 2022 году до тех пор, пока его прибыль и денежные потоки не восстановятся до стабильных уровней, чтобы сохранить текущий рейтинг.

"Негативный прогноз отражает более слабые, чем ожидалось, прогнозы финансовых показателей в 2020 и 2021 годах, которые ниже наших ожиданий по текущему рейтингу "АА"", — добавляет агентство. S&P ожидает, что соотношение средств от операций (FFO, funds from operations) к долгу в 2021 году составит примерно 50%. При этом в 2022 году ожидается улучшение финансовых показателей компании на фоне роста цен на сырую нефть и природный газ, а также по мере восстановления мировой экономики.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.