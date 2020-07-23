КИЕВ, 23 июл — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.

"Газпром" использует около 77% (забронированных мощностей – ред.) — это по результатам первого полугодия, но оплачивает в полном объеме. Исходя из ежедневного транзита в объеме 150-152 миллионов кубометров мы ожидаем, что в этом году транзит составит 52-55 миллиардов кубометров, это почти на 10 миллиардов кубометров меньше, чем забронировал "Газпром", — заявил Макогон в ходе презентации деятельности компании.

Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.