МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ планируется вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года.

"Насколько я помню… до 2025 года, по-моему, планируется очень крупная инвестиция в 350 миллиардов рублей", — сказал Путин на открытии комплекса "Евро+" на МНПЗ.

Президент добавил, что с вводом комплекса "Евро+" уровень модернизации Московского НПЗ достигнет 80%.

Он также отметил, что на МНПЗ были построены не только новые комплексы, но и современные очистные сооружения, налажен мониторинг качества воздуха, что задает новый экологический стандарт, улучшает качество жизни людей.

По его словам, важнейшая задача и для правительства, и для регионов — создать условия, чтобы такие индустриальные проекты продвигались по всей стране, были выгодны бизнесу и инвесторам и вели к созданию рабочих мест.

Комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ позволит более гибко реагировать на запросы рынка, заявил также Путин.

"Мы сегодня на Московском нефтеперерабатывающем заводе открываем новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+", — сказал он. Президент отметил, что хочет всех поздравить "со знаменательными событием".

"Успешно реализован, действительно, очень важный, масштабный проект", — сказал Путин, назвав его очень нужным для Московского региона.

"За счет использования российских технологий, оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями. Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива, авиакеросина, это все позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное стабильно, бесперебойно позволять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона", — заключил Путин.