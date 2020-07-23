КИЕВ, 23 июл — ПРАЙМ. Вторая ветка "Турецкого потока", в случае ее запуска в 2021 году, может снизить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на 15 миллиардов кубометров в год, заявил в четверг глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Если в следующем году будет построена и запущена вторая ветка "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще дополнительно 15 миллиардов транзита, потому что Венгрия тоже сможет перейти на получение газа через "Турецкий поток", — заявил Макогон в ходе презентации деятельности компании.

По его словам, снижение транзита газа через Украину в первом полугодии напрямую связано с запуском "Турецкого потока".

Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что транзит газа через газотранспортную систему Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января.