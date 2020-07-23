МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В США создан сорт нефти, который должен заменить российский Urals на НПЗ Белоруссии и других стран Восточной Европы. Для поставок американской нефти в Белоруссию планируется использовать в реверсном режиме трубопровод "Дружба". Нефть из альтернативных источников обходится Белоруссии слишком дорого, но отказываться от них Минск не намерен, несмотря на возобновление поставок из России. В белорусском истеблишменте считают, что американская нефть обеспечит экономический суверенитет.

СМЕСЬ НЕФТИ И ПОЛИТИКИ

3 Seas Energy – совместное предприятие американской компании Getka и польской Unimot – подписали соглашение с Белоруссией о поставках нового сорта нефти White Eagle Blend (смесь "Белый орел"). Getka и Unimot поставили в Белоруссию первую партию американской нефти в мае 2020 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск в феврале этого года.

3 Seas Energy создала сорт White Eagle, используя технические возможности экспортного терминала компании Phillips 66 в городе Beaumont, штат Техас, для поставок американской нефти в Белоруссию и другие восточноевропейские страны.

"Наш White Eagle – это смесь, которая впервые должна стать ресурсом для альтернативных и конкурентоспособных поставок (нефти – ред.) из Соединенных Штатов", — заявил Дариуш Цихоцкий, который одновременно возглавляет 3 Seas Energy и Getka.

"3 Seas поставит по конкурентоспособным ценам американскую нефть в Белоруссию. Эта страна получит еще один источник поставок, что обеспечит ее экономическую независимость и стабильность", — добавил Цихоцкий.

Глава 3 Seas Energy и Getka не сообщил, по какой цене будет поставляться нефть из США в республику, но признал, что для этого имеются не только коммерческие, но и политические мотивы.

Название американо-польского СП имеет символическое значение, поскольку 3 Seas означает три моря, или триморье. Название "Триморье" получила образованная в 2016 году организация, объединившая 12 государств Центральной и Восточной Европы. Неформальным лидером организации при поддержке США стала Польша. Помимо Польши в "Триморье" входят Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Болгария, Словения. Целью "Триморья" является развитие экономического сотрудничества, прежде всего в области обеспечения энергоносителями, транспорта и связи. Организация имеет выходы к трем морям: Балтийскому, Черному и Адриатическому. США рассматривают "Триморье" как санитарный кордон, препятствующий экономическому сотрудничеству России с развитыми европейскими странами, и оказывает всяческое содействие ее деятельности. Согласно планам 3 Seas, смесь White Eagle должна заменить российскую нефть, используемую на НПЗ стран, входящих в организацию "Триморье".

"ДРУЖБА" ВМЕСТО КЛАЙПЕДЫ

Сейчас в американском порту Бомонт завершается загрузка танкера, который должен доставить в Белоруссию 80 тысяч тонн смеси White Eagle. Официальный представитель государственного концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко подтвердил покупку второй танкерной партии нефти в США. По его словам, White Eagle является смесью трех сортов нефти – двух американских и одного канадского, которая по своим характеристикам максимально приближена к российскому сорту Urals. Ожидается, что загруженный американо-канадской смесью танкер прибудет 6-8 августа в литовский порт Клайпеда, откуда сырье по железной дороге будет доставлено на Новополоцкий НПЗ в Белоруссии. По оценкам специалистов, для доставки 80 тысяч тонн нефти из Клайпеды в Новополоцк потребуется не менее 10 дней и 24-25 железнодорожных составов. По данным белорусских источников, партия смеси White Eagle станет 15 танкерной партией, которую закупила Белоруссия с начала года из альтернативных источников – Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

Представители 3 Seas Energy признают, что экспорт в Белоруссию через Клайпеду носит временный характер из-за высоких транспортных издержек. Предпринимаются меры для организации поставок через польский Гданьск и далее по одной из веток трубопровода "Дружба" в реверсном режиме. Использование "Дружбы" приведет к сокращению поставок российской Urals в Восточную и Центральную Европу.

Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в мае сообщил о положительных результатах, достигнутых на переговорах с Варшавой о возможности поставок нефти в Белоруссию из Польши. Из-за пандемии коронавируса переговоры пришлось отложить, но белорусская сторона готова их возобновить, как только это станет возможным.

АМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЬ – ЗАЛОГ СУВЕРЕНИТЕТА РБ

Первая партия американской нефти объемом 77 тысяч тонн поступила в Белоруссию из Техаса в первой половине июня. Поставку осуществила американская компания United Energy Trading при посредничестве Getka и Unimot.

Министр иностранных дел РБ Владимир Макей заявил, что это стало возможным благодаря договоренностям, которые были достигнуты в ходе визита Помпео в Белоруссию 1 февраля. Во время визита состоялась встреча Помпео с президентом Александром Лукашенко, по результатам которой американский госсекретарь заявил о готовности США обеспечить все потребности страны в нефти.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", — сказал госсекретарь, добавив, что США являются самым крупным производителем энергоносителей в мире.

Для обеспечения Белоруссию нефтью в соответствии с обещаниями Помпео были привлечены Getka и Unimot. Эти компании образовали 3 Seas Energy, которая должна осуществлять экспорт американской нефти в республику на долгосрочной основе. 3 Seas Energy также стремится стать оператором поставок в Белоруссию и в другие страны Восточной Европы нефти из Саудовской Аравии.

"Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (поставок – ред.) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020 и в последующие годы", – считает Макей.

Белорусский министр иностранных дел особо подчеркивает, что сотрудничество с США в нефтяной сфере рассматривается "как существенный элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета Беларуси в экономической области".

ДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Кризис в отношениях между Москвой и Минском возник в декабре прошлого года, когда стороны не смогли договориться о цене на российскую нефть для белорусских НПЗ. В результате, 1 января 2020 года поставки в Белоруссию прекратились полностью. Минску пришлось направить на переработку все имеющиеся запасы, техническое сырье и добываемую в стране нефть, которая раньше поставлялась за рубеж, чтобы не допустить остановки производства. Этих объемов было недостаточно, поэтому Минск начал закупки нефти из альтернативных источников.

Впоследствии удалось договориться о возобновлении поставок, но объем российской нефти, поступившей на белорусские НПЗ по трубопроводам и железнодорожным транспортом, сократился в январе-марте 2020 года до 1,56 млн тонн, что на 65% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Основным поставщиком стала группа "Сафмар" Михаила Гуцериева, который владеет в Белоруссии значительными активами.

Согласно официальной статистике, в первом квартале импорт нефти в республику составил 1,9 млн тонн. Кроме российской нефти, в страну импортировалось сырье из Норвегии и Азербайджана, включая объемы казахской нефти, поставленной азербайджанской Socar Trading по схеме замещения. Норвежская нефть поступала через литовскую Клайпеду, азербайджанская – через украинскую Одессу.

По данным концерна "Белнефтехим", объем переработки нефти в первом квартале 2020 года составил 2,76 млн тонн – на 40,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт белорусских нефтепродуктов сократился на 62,4%, составив 1,13 млн тонн, выручка упала на 63,3% — до $527,8 млн.

По расчетам белорусских экспертов, в марте цена российской нефти составила $170/т, казахской и азербайджанской – около $200/т и $265/т соответственно.

Норвежское сырье поступило в Белоруссию в конце января – до обвала нефтяного рынка в марте из-за "ценовой войны" между Россией и Саудовской Аравией – поэтому ее стоимость для белорусских потребителей могла составить до $500/т. Официальные данные о стоимости норвежской нефти отсутствуют. Российская нефть в январе поставлялась Белоруссию по цене $350/т.

Высокая цена на альтернативную нефть существенно снизила доходы от экспорта нефтепродуктов. Дорогое сырье значительно снижает конкурентоспособность продукции белорусских НПЗ.

ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Крупные российские компании не поставляли нефть в Белоруссию в первом квартале, поскольку Минск отказался платить премию, заложенную в ценовую формулу. Поставки были возобновлены в апреле после падения нефтяных цен вдвое. Российские нефтяники отказались от премии, но Москва обещала им компенсировать потери в размере $4,7/т.

По предварительным данным, в первом полугодии импорт нефти в Белоруссию составил 6,15 млн тонн. Из России по трубопроводам было поставлено 4,65 млн тонн – почти вдвое меньше, чем во второй половине 2019 года, до кризиса в отношениях между Москвой и Минском. Кроме того, около 500 тысяч тонн российской нефти было поставлено по железной дороге. Импорт нефти по морю через Клайпеду и Одессу в январе-июне составил примерно 1 млн тонн.

Сокращение поставок российской нефти связано не только с разногласиями по вопросам цены, но и с падением спроса на продукцию белорусских НПЗ в Европе из-за режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

В прошлом месяце концерн "Белнефтехим" согласовал с министерством энергетики РФ график поставок нефти в третьем квартале. Белорусские НПЗ получат из России 5,75 млн тонн нефти. Объемы поставок будут согласовываться ежемесячно.

Поставлять нефть в планируют 10 российских компаний: "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "Башнефть", "Зарубежнефть" и "Янгпур", дочерняя компания "Белоруснефти", ведущая добычу в Западной Сибири, а также подконтрольные Михаилу Гуцериеву "Русснефть" и "Нефтиса".

Несмотря на договоренность о поставках российской нефти в Белоруссию, импорт сырья из альтернативных источников – в первую очередь из США – продолжится в этом году. По сообщениям белорусских источников, при содействии Помпео и Макея между "Белнетфехимом" и 3 Seas Energy был заключен долгосрочный контракт на поставку американской нефти в республику. Условия контракта остаются неизвестными, но ряд экспертов считают, что для достижения политических целей Вашингтон готов предоставить Минску значительную скидку.

Очередной конфликт между Россией и Белоруссией может возникнуть в конце этого года, поскольку остается актуальным вопрос компенсации потерь от налогового маневра. Во время заседания правительства премьер-министр РБ Роман Головченко сообщил, что в 2021 году от проведения налогового маневра в нефтяной отрасли России потери белорусского бюджета составят около $146 млн. В Минске уверены, что в рамках Союзного государства белорусские НПЗ имеют право получить такую же компенсацию, какую получают НПЗ в России.