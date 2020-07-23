МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России с 13 по 19 июля увеличилась на 7 копеек, или 0,2%, по сравнению с предыдущей неделей — до 45,54 рубля за литр, а дизельное топливо, напротив, подешевело на 1 копейку, до 48,01 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным статистического ведомства, к 20 июля средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 выросла на 5 копеек, до 43,02 рубля за литр, Аи-95 — на 8 копеек, до 46,69 рубля за литр, Аи-98 — на 10 копеек, до 52,63 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 55 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Салехарде и Тюмени — на 1,7% и 1,1% соответственно. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в Севастополе – на 0,9%, Симферополе – на 0,5%, Петрозаводске – на 0,2%.

В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%.

Что касается производства бензина в РФ, то в период с 13 по 19 июля оно снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 794,8 тысячи тонн, дизельного топлива — выросло на 0,2%, до 1,46 миллиона тонн. В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% — до 3,219 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года — до 6 миллионов тонн.

Согласно ожиданиям Минэнерго, производство бензина в РФ в июле, как ожидается, вырастет до 3,55 миллиона тонн.