МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. "Газпром" перевел свою долю в Nord Stream AG, операторе газопровода "Северный поток", на дочернюю компанию "Газпром международные проекты", следует из сообщений "Газпрома".

"Газпрому" принадлежало 51% в операторе, теперь этим пакетом владеет "Газпром международные проекты".

"Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в рамках работы по повышению эффективности управления активами "Газпрома", — сообщили журналистам в пресс-службе материнской компании.

Компания "Газпром международные проекты" была зарегистрирована в марте, ее гендиректором стал Дмитрий Хандога, который в феврале был назначен главой департамента 512 "Газпрома", занимающегося внешнеэкономической деятельностью. В качестве основного направления работы новой структуры указана "деятельность холдинговых компаний", а среди дополнительных — предоставление займов, предоставление прочих финансовых услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" был запущен в 2011 году. Две нитки газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа проходят по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Фактические объемы прокачки по газопроводу превышают проектные мощности: в 2019 году "Газпром" экспортировал по "Северному потоку" 58,5 миллиарда кубометров газа.