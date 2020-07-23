МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" предоставит заём в 5 миллиардов рублей компании "Атомредметзолото" (АРМЗ) на строительство уранового рудника №6 в рамках освоения Аргунского и Жерловского месторождений, следует из данных портала госзакупок.

Стороны заключили контракт, согласно которому АРМЗ берет заём в 5 миллиардов рублей на реализацию инвестиционного проекта "Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника № 6… расположенного в Забайкальском крае". Срок пользования займом: с 31 июля 2020 года по 30 июля 2028 года. Указано, что процентная ставка составляет 5% годовых.

Закупка была проведена у единого поставщика.

По данным АРМЗ, реализация инвестиционного проекта "Освоение Аргунского и Жерлового месторождений (строительство рудника №6)" позволит стабильно обеспечивать стратегическим сырьем атомную отрасль, развитие второго по величине города Забайкалья — Краснокаменска. Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля составляют около 40 тысяч тонн урана.

Строительство рудника началось в 2017 году. Первая очередь рудника должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году.