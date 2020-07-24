ХАБАРОВСК, 24 июл /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак прилетит в Хабаровск на несколько часов для обсуждения вопросов работы топливно-энергетического комплекса Хабаровского края, сообщил в пятницу врио губернатора региона Михаил Дегтярев в Instagram.

В четверг Новак вылетел на Дальний Восток. В пятницу в Забайкальском крае он проведет двустороннюю встречу с губернатором Александром Осиповым, а затем совещания по развитию электроэнергетики и по подготовке регионов Дальневосточного федерального округа к осенне-зимнему периоду. Также по поручению премьера Михаила Мишустина министр посетит Хабаровский край, где встретится с Дегтяревым.

"Сегодня в Хабаровск на несколько часов прилетит министр энергетики России Александр Валентинович Новак. Мы с ним вчера созванивались, он сегодня работает в Чите. Обсудим с ним вопросы энергетики Хабаровского края, топливно-энергетического комплекса", — сказал Дегтярев.

Он отметил также, что в четверг разговаривал по телефону с Мишустиным, который пообещал в ближайшее время 1,3 миллиарда рублей краю выделить на возмещение выпадающих доходов.

По словам врио губернатора, за несколько дней работы в должности он подписал большое количество документов.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.