МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) за первое полугодие 2020 года составил 956 миллионов долларов против прибыли в 3,188 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчета компании.

В пересчете на акцию разводненный убыток компании составил 0,29 доллара против прибыли в 0,95 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 22,733 миллиарда долларов, что на 32% ниже аналогичного показателя первой половины 2019 года.

Чистый убыток Equinor во втором квартале составил 251 миллион долларов против прибыли в 1,476 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на акцию разводненный убыток компании в отчетном периоде составил 0,08 доллара против прибыли в 0,44 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании оказалась на 56% ниже аналогичного показателя второго квартала прошлого года и составила 7,603 миллиарда долларов.

Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за первое полугодие составила 39,7 доллара за баррель, что на 40% ниже, чем в первой половине 2019 года. Объем добычи углеводородов Equinor за первое полугодие составил 2,122 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,095 миллиона баррелей годом ранее (рост на 1%). При этом во втором квартале объем добычи составил 2,011 миллиона баррелей нефтяного эквивалента против 2,012 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки годом ранее.

Компания прогнозирует, что объем органических капиталовложений по итогам 2020 года составит примерно 8,5 миллиарда долларов, в 2021 году — около 10 миллиардов долларов и примерно 12 миллиардов долларов ежегодно в 2022-2023 годах.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.