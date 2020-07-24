МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Отраслевые департаменты Минпромторга РФ в настоящее время только рассматривают заявку "Интер РАО – Инжиниринг" (дочерней компании "Интер РАО") на включение газовой турбины в перечень современных технологий, заявили в пресс-службе министерства.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что Минпромторг РФ одобрил заявку "Интер РАО" на включение газовой турбины большой мощности по лицензии американской General Electric (GE) в перечень современных технологий и отказал в этом СП "Силовых машин" и немецкой Siemens — "Сименс технологии газовых турбин". На основе данного перечня через конкурсы заключаются договоры в рамках специнвестконтракта (СПИК 2.0), дающего льготы.

"Заявок от General Electric на включение в перечень современных технологий по продукции энергетического машиностроения не поступало. ООО "Интер РАО – Инжиниринг" подало три заявки, две из которых по продукции энергетического машиностроения (… установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи и… турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых) и одна по радиоэлектронной продукции", – сказали в пресс-службе.

"В настоящее время все три заявки находятся на рассмотрении у отраслевых департаментов Минпромторга России", – подчеркнул представитель пресс-службы. При этом отмечается, что, экспертные организации выдали положительное заключение только технологии по радиоэлектронной продукции.

У "Интер РАО" и GE есть совместное предприятие "Русские газовые турбины", выпускающее газовые турбины мощностью 80 МВт. В мае "Интер РАО" сообщала, что не исключает использование локализованных газовых турбин на базе СП с GE при строительстве электрогенерации и сетевого комплекса для энергоснабжения группы нефтегазовых месторождений проекта "Восток Ойл".