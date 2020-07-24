МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американской Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, в первом полугодии 2020 года по US GAAP составил 10,81 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 923 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненный убыток на акцию составил 7,79 доллара против прибыли в 0,65 доллара в аналогичном периоде 2019 года. Выручка компании упала в годовом выражении на 21%, до 12,811 миллиарда долларов.

Чистый убыток Schlumberger во втором квартале составил 3,43 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 492 миллиона долларов. Разводненный убыток на акцию составил 2,47 доллара против прибыли в 0,35 доллара год назад. Выручка компании сократилась на 35%, до 5,356 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку в размере 5,39 миллиарда долларов.

Выручка от работ на территории Северной Америки в апреле-июне снизилась на 58% в годовом выражении — до 1,183 миллиарда долларов. Выручка от контрактов на зарубежном рынке сократилась на 24% — до 4,138 миллиарда долларов.

"Вероятно, это был самый сложный квартал за последние десятилетия. Выручка Schlumberger во втором квартале снизилась на 28% по сравнению с предыдущим кварталом, что было вызвано беспрецедентным падением активности в Северной Америке и падением международной активности из-за пересмотра бюджетов клиентов в сторону понижения на фоне связанных с COVID-19 перебоями", — сказал гендиректор Schlumberger Оливье Ле Пеш (Olivier Le Peuch), слова которого приводятся в релизе,

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.