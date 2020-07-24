БРЮССЕЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом о том, что методика энергокорректировок ЕС, применяемая в антидемпинговых расследованиях, нарушает правила организации, свидетельствует документ ВТО, размещённый на его официальном сайте.

"Панель ВТО выпустила отчёт касательно демпинговых методологий ЕС, пошлин на российской импорт", — говорится в материалах к документу.

"Мы рекомендуем Евросоюзу привести свои меры в соответствие со своими обязательствами в рамках антидемпингового соглашения (ВТО)", — говорится в документе.

Речь идёт о споре DS494, который был инициирован Россией в 2015 году. На сайте ВТО отмечается, что речь идёт о методологии ЕС, используемой для расчёта демпинговой маржи в антидемпинговых расследованиях союза.

Ранее сообщалось, что обжалуется сама методика "энергокорректировок", применяющаяся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Также обжаловалось продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб.

Иск был подан, в частности, из-за отмены Еврокомиссией пошлин на импорт украинских сварных труб и введения пошлин для производителей из России, Китая и Белоруссии, а также введения антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония.

В сентябре 2019 года Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам, касающийся антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского происхождения. Тогда третейская группа согласилась с большинством претензий России в адрес Украины и подтвердила наличие в действиях Киева нарушений норм ВТО. В минэкономразвития указывали, что решение увеличивает российские шансы по успешному оспариванию европейских антидемпинговых мер.

В настоящее время в ЕС действуют четыре антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок" – в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также введенная в апреле 2019 года предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси.

РФ рассчитывает, что ЕС добросовестно исполнит решение ВТО по энергокорректировкам, и доступ российских товаров существенно улучшится, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба.

"Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС", — отметил министр.