МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба считает, что оптовые цены на моторное топливо стабилизировались и уже несколько недель демонстрируют снижение, а рост стоимости бензина и дизеля в рознице не превышает инфляцию, заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

Российский топливный союз (объединяет независимые АЗС) ранее обратился в ФАС с просьбой разобраться с диспаритетом оптовых и розничных цен на топливо. По мнению РТС, восстановление производства топлива в России отстает от роста спроса, что привело к увеличению биржевых цен, а следом и мелкооптовых существенно выше инфляции. Оптовые цены на бензин в ряде случаев и вовсе превысили розничные. В результате, страдает маржинальность АЗС, а тяжелее всего приходится независимым, считает союз.

В качестве мер РТС предложил ФАС усилить контроль и увеличить нормативы биржевых продаж, отменить запрет на импорт топлива в РФ, либо как альтернатива ввести индикатив верхнего уровня мелкооптовых цен, соответствующих сложившимся розничным ценам.

Как сообщил Ханян, письмо РТС поступило в ФАС, но не содержит принципиально новых позиций. Он отметил, что решение о повышении нормативов продаж топлива на бирже было принято задолго до обращения союза, а совместное обращение ФАС и Минэнерго о рассмотрении вопроса отмены импорта также уже направлено в правительство.

Ханян подчеркнул, что уже сейчас объем предложения бензина на бирже составляет около 19%, а дизтопливо — около 10% (обязательная норма 10% и 6% соответственно). "На фоне этого цены на моторные топлива в оптовом сегменте стабилизировались и на протяжении нескольких недель показывают динамику к снижению. В розничном сегменте изменение цен (бензин +1,8%, дизельное топливо +1,4%) не превышает уровня инфляции (3%)", — сообщил он.

Именно благодаря совместной работе ФАС и Минэнерго объемы предложения выросли и цены на бирже снизились, сказал начальник управления регулирования ТЭК. "Следует отметить, что оптовые цены с учетом логистических особенностей по доставке моторного топлива до нефтебаз оказывают влияние на цены в мелкооптовом сегменте с временным лагом около 2-3 недель", — заключил он.