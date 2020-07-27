МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" в первом полугодии 2020 года выросла на 6,5% в годовом выражении, до 39,3 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.

Отпуск тепла в первом полугодии снизился на 4% и составил 14,5 миллиона Гкал.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").