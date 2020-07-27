БЕРЛИН, 27 июл — ПРАЙМ. В случае, если действующий президент США Дональд Трамп "провалится" на выборах осенних выборах, это может привести к снятию претензий к российскому газопроводу "Северный поток 2". Такое мнение высказал в понедельник в Берлине глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Спор о "Северном потоке 2" демонстрирует, что политики США пытаются отстаивать свои интересы без оглядки на союзников. Горизонт времени для улучшений во время председательства ФРГ в Совете ЕС, вероятно, слишком короткий, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда состоит в том, что администрация Трампа может быть не избрана осенью", — считает депутат.

По мнению политика от партии "Левые", он "потрясен действиями правительства США", которые направлены на европейский проект "Северный поток 2". Эрнст рассматривает такие действия со стороны Вашингтона "как прямое вмешательство в суверенитет Германии и Европы".

"Федеральное правительство резко осудило угрозу экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов, но официально мне пока не известны какие-либо конкретные контрмеры со стороны федерального правительства. Однако все больше и больше политиков из федерального правительства также выступают за более жесткий подход", — особо отметил Эрнст.