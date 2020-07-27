КИЕВ, 27 июл — ПРАЙМ. Министерство энергетики Украины рассматривает возможность постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в ЕС, заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец в понедельник.

"Я на сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос по постройке завода по производству водорода, который сегодня в тренде и может быть очень хорошим проектом для того, чтобы экспортировать (водород – ред.) в Европу. Этот вопрос сегодня обрабатывается в министерстве", — заявила Буславец в ходе пресс-конференции.

Она также сказала, что ведомство занимается поиском рынка для дополнительного сбыта электроэнергии.

Ранее минэнерго Украины сообщило, что совместно с компанией "Энергоатом" рассматривает возможность майнинга криптовалюты, в частности, создания центров обработки данных, такие меры должны помочь сохранить нагрузки на атомные электростанции страны в условиях профицита атомной генерации.

Ранее компания "Энергоатом" объявила о начале экспорта произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Белоруссию, подача началась в ночь на 22 июля.