МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Недостроенный участок "Северного потока 2" не подпадает под сезонные ограничения строительства из-за нереста трески, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Положение о разрешениях в связи с сезонными ограничениями из-за нереста трески (с июля по август) распространяется на строительные работы в зоне ограничения рыболовства, известной как Борнхольмский бассейн. Через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены. В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет", — пояснили в компании.

Как сообщила в субботу немецкая радиостанция NDR Info, датские власти запретили работы по строительству газопровода "Северный поток 2" вплоть до конца сентября из-за сезонных ограничений в период нереста трески.