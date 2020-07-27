МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,454 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 10%, до 44,966 миллиарда рублей. "Основными факторами снижения выручки стали более высокая температура наружного воздуха в отчетном периоде, повлекшая снижение отпуска тепла, и сокращение потребления в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — поясняет компания.

Показатель EBITDA уменьшился на 25,6% и составил 10,24 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 30,5%, до 6,45 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сокращена на 5,1%, до 38,52 миллиарда рублей.

ТГК-1 отмечает снижение платежной дисциплины части потребителей, что стало "негативным фактором для компании".

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,5 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).